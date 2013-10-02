عسل اسكتلندا يقتل البكتيريا

أفاد بحث جديد بأن عسل النحل المستخرج من المناحل فى منطقة هايلاند باسكتلندا، له أثر فعال فى معالجة العدوى بالبكتيريا والالتهابات، مؤكدا ما توصل له المصريون القدماء فى ذلك.

وقال الباحثون فى مدرسة الطب البيطرى بجامعة جلاسجو، إنه يمكن استخدام هذا العسل فى علاج القروح فى الإنسان والحيوان.

وأشار الباحثون، كما ذكرت شبكة (بى بى سى) البريطانية بأن عسل نحل ماكونا الذى يستورد حاليا على نطاق واسع من نيوزيلندا، يستخدم حاليا فى المساعدة فى علاج الجروح فى الأحصنة، وأن العسل المستخرج من النحل الموجود فى مناطق بالقرب من مدينة إنفيرنس بمنطقة هايلاند التاريخية باسكتلندا يمكن أن يكون بنفس درجة الإفادة.

وقال دكتور باتريك بولوك، إن العسل الأبيض وهو منتج طبيعى يستخدم فى جميع أنحاء العالم فى علاج الجروح والقروح ومحاربة العدوى بالنسبة للبشر والحيوانات.

وأضاف أنه "مما أدهشنا أن العسل فى تلك المنطقة من اسكتلندا استخدم بنجاح فى قتل البكتيريا بتركيز أقل من 2% وهو ما فاق توقعاتنا"، مؤكدا أن خصائص العسل فى قتل البكتيريا معروفة منذ قديم الأزل ويعتقد أن المصريين القدماء واليونانيين كانوا سباقين فى ذلك.

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