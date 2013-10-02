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دهون الجسم "غير المشبعة" تقلل من الإصابة بالسرطانات

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دهون الجسم "غير المشبعة" تقلل من الإصابة بالسرطانات دهون الجسم "غير المشبعة" تقلل من الإصابة بالسرطانات

كثيرون من الأشخاص ممن يعانون من زيادة الوزن ويشكون من وجود دهون زائدة بالجسم، يتساءلون هل كل ضارة ويجب أن نتخلص منها أم أن الدهون لها فوائد.

تجيب الدكتورة أسماء الطنانى، أخصائية علاج طبيعى وعضو الجمعية المصرية لدراسة السمنة أن هناك دهونا يجب تناولها يومياً للحفاظ على توازن المواد الداخلية بالجسم.

لقد بات هذا السؤال محيراً للناس وللعلماء على حد سواء، وهو هل يمكن أن يتناول الإنسان الدهون ولا يصاب بأمراض مثل أمراض القلب وهى أقرب الأمراض التى يصاب بها الإنسان عند تناول الدهون غير المفيدة.إلا أنه ثبت علميا أننا يمكن أن نتناول الدهون المفيدة لكن بحد أقصى لا يجب الزيادة عنه.

وأضافت أن الدهون غير المفيدة والتى يجب تجنبها وتناولها فى الغذاء اليومى فقط بنسبة 10 % من السعرات الحرارية اليومية مثلما أقرت منظمة القلب الأمريكية، فإن كان الفرد البالغ يتناول 2000 سعر حرارى يومى وهو الإنسان الطبيعى الذى لا يحمل وزناً زائداً فبالتالى يجب عليه أن يتناول 15 جراما من الدهون المشبعة .

الدهون المشبعة هى الدهون المستخلصة من الحيوان بمعنى آخر هى السمنة والزبد وجلد الطيور ودهون اللحوم كما توجد الدهون المشبعة فى مشتقات الألبان مثل الجبن والزبادى ويمكن حل هذه المشكلة خاصة بالنسبة لمنتجات الألبان عن طريق تناولها لايت أى منزوعة الدسم.

أشارت أسماء إلى أن بالنسبة للدهون المفيدة فقد نصحت المنظمة الشخص البالغ بتناول حتى 77 جراما يومياً منها أى بنسبة 35 % من السعرات الحرارية اليومية، وهذه الدهون تسمى الدهون غير المشبعة، وهى توجد فى معظم الزيوت مثل زيت عباد الشمس، وزيت الذرة، وزيت الزيتون، كما توجد فى بعض المكسرات مثل اللوز والبندق وعين الجمل والكاجو وجوز الهند.

وتعد الدهون غير المشبعة مفيدة جداً لصحة القلب، حيث أنها ترفع من نسبة HDL وهو high density lipoprotein وهو نافع لصحة القلب والشرايين والأوردة، كما تحتوى هذه الدهون على مضادات للأكسدة تلك التى تحمى الإنسان من الشوارد الأكسوجينية الحرة والتى تشكل خطراً على الخلايا وربما تؤدى إلى الإصابة بالسرطانات.

أما الدهون الضارة فهى ترفع من نسب معدلات الإصابة بضيق الشريان التاجى وبجلطات القلب والدماغ وزيادتها ترفع من ضغط الدم وتؤدى إلى تصلب الشرايين.

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مصر 365