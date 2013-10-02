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وزيرة حقوق الإنسان اليمنية تستعرض مع سفيرة ألمانيا التعاون المشترك

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وزيرة حقوق الإنسان اليمنية تستعرض مع سفيرة ألمانيا التعاون المشترك وزيرة حقوق الإنسان اليمنية تستعرض مع سفيرة ألمانيا التعاون المشترك

استعرضت حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان اليمنية، خلال لقائها أمس الثلاثاء، مع كارولامولر هولتكميبر سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية بصنعاء، القضايا ذات الاهتمام المشترك فى مجال حقوق الإنسان، وفى إطار برامج التعاون القائم بين البلدين الصديقين.

وأعربت السفيرة الألمانية كارولامولر هولتكميبر، عن يقينها بأن الحوار الوطنى الجارى سينجح وسنخرج بنتائج تُلبى تطلعات اليمنيين فى التنمية والتقدم، باعتبار أنه قد تم إنجاز 90% من مهام المؤتمر.

يذكر أن ألمانيا كانت قد قررت زيادة الدعم المالى المقدم لليمن بـ5 ملايين يورو، حيث تقدم دعماً لليمن 25 مليون دولار.

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