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تيار المستقبل اللبنانى: لا مانع لدينا من دمج مسلحى طرابلس مع قوى الأمن

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تيار المستقبل اللبنانى: لا مانع لدينا من دمج مسلحى طرابلس مع قوى الأمن تيار المستقبل اللبنانى: لا مانع لدينا من دمج مسلحى طرابلس مع قوى الأمن

قال النائب اللبنانى محمد الحجار عضو كتلة "المستقبل" النيابية، "لا مانع لدى التيار من دمج مسلحى طرابلس فى صفوف قوى الأمن الداخلى".

وأضاف الحجار فى تعليقه على اقتراح رئيس المستقبل نجيب ميقاتى بضم المسلحين فى طرابلس إلى القوى الأمنية، كما أن اتفاق الطائف قام بدمج الميليشيات بالدولة ومؤسساتها بالشروط التى تفرضها الدولة.

من جانبه، علق رئيس لجنة الحوار اللبنانية الفلسطينية خلدون الشريف على اقتراح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى بضم المسلحين فى طرابلس إلى القوى الأمنية، معتبراً أننا "بحاجة إلى مقترح متكامل".

وأضاف، "أننا بحاجة لدراسة كيفية إنجاح خطة أمنية فى طرابلس"، مشيراً إلى أن الأمن يسبق الإنماء، ونحن بحاجة إلى إنجاح الخطة الأمنية فى طرابلس لإنجاح الإنماء".

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