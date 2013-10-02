رئيس جمعية بيوت الشباب: نقدم خدمة ترفيهية ولا نعمل بالسياسة

قال أشرف عثمان رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية، إن الجمعية لا تمارس أى عمل سياسى، ولكنها تقوم بخدمة الشباب، وتنظم رحلات مخفضة لهم بدعم من وزارة الشباب، مشيرا إلى أن الجمعية سترفع سعر الإقامة 5 جنيهات بعد تطوير 5 بيوت شبابية فى بداية مايو المقبل.

وأضاف "عثمان" إن الجمعية تستقبل طلاب الجامعات فى عدد من البيوت منها سوهاج وأسيوط والإسكندرية والقاهرة خلال فترة الدراسة.

وتابع: بيوت الشباب لا تسمح بالإقامة أكثر من أسبوع متواصل، لكنه يتم استثناء الطلبة من هذا البند، ويدفعون أسعار تبدأ من 15 إلى 35 جنيه، مشيرا إلى أن بيت شباب سوهاج محجوز 48 سريرا لجامعة سوهاج على مدار السنة باتفاقية نسبة إشغال الطلبة 60%، وبيت شباب أسيوط نسبة إشغال الطلبة خلال فترة الدراسة 100%، وبيت شباب الإسكندرية قبل إغلاقه للصيانة التى ستنتهى فى بداية مايو المقبل كانت نسبة إشغال الطلبة به 70%، ومعظم الطلبة أعضاء فى الجمعية.

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