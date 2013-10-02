حرس الحدود يستقبل الحجاج بالورود

حسين محه، عبدالله مشهور (جازان)

أكد الناطق الاعلامي لحرس الحدود بجازان العميد عبدالله بن محفوظ أن قيادة حرس الحدود بجازان كلفت قوة بقيادة ضابط لمنفذ الطوال لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من اليمن الشقيقة وحفظ الأمن كقوة دعم للحج تساند قطاع الطوال، حيث وزعوا أمس عددا من المطويات والبروشورات التوعوية على الحجاج لتعريفهم بمناسك الحج، كذلك تقديم بعض الوجبات السريعة والمياه للحجاج.وعبر قائد حرس الحدود بجازان اللواء عبدالعزيز بن محمد الصبحي عن شكره وتقديره لسمو أمير جازان على حرصه وتفقده منفذ الطوال واستقبال ضيوف الرحمن متمنيا لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وقال «أشكر رجال حرس الحدود بمنفذ الطوال على ما يبذلونه من جهود في حفظ الامن وخدمة ضيوف بيت الله الحرام».