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50 متطوعا يشاركون في ترميم المنازل الفقيرة

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50 متطوعا يشاركون في ترميم المنازل الفقيرة 50 متطوعا يشاركون في ترميم المنازل الفقيرة

 سهيل الحمزي (جازان)

دشن وكيل منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد السويد البارحة الأولى مشروع التكافل الاجتماعي لصيانة وترميم المنازل الفقيرة والذي ينظمه مكتب الندوة العالمية بمنطقة جازان ضمن فعاليات المكتب لليوم الوطني الـ83 بمشاركة أكثر من 50 شابا من الفرق الشبابية التطوعية التابعة لمكتب الندوة بجازان.وزار وكيل الإمارة بعض المنازل المستفيدة من المشروع، مقدما شكره لمكتب الندوة العالمية على هذه البادرة التي تعد جديدة من نوعها في المنطقة حاثا إياهم على الاستمرار في هذه المشاريع التي تلامس حاجة الأسر الفقيرة في المنطقة، مبينا أن صندوق التنمية بالمنطقة يفتح أبوابه لتقديم الدعم لمثل هذه المشاريع النوعية والتي تهتم بالمواطن وقد قام السويد بجولة في بعض المنازل واطلع على منازل الأسر بعد صيانتها وما احتوته المنازل من خدمات وإصلاحات ومساعدات غذائية وألعاب للأطفال والتي قدمها مكتب الندوة بجازان كما استمع السويد لشرح مفصل من قبل مشرف فريق سواعد الخير والذي بينوا ما قاموا به أعضاء الفريق من جهود في ترميم المنازل وقاموا بعرض مرئي للمنازل قبل الترميم وأثناء الترميم وبعده.وقد بين مدير مكتب الندوة العالمية بمنطقة جازان إبراهيم بن علي خواجي أن برنامج التكافل الاجتماعي أحد البرامج التي يقدمها مكتب الندوة العالمية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثالث والثمانين والذي يهدف من خلال مساعدة الأسرة المحتاجة من خلال ترميم منازلهم وتقديم النواقص التي يحتاجونها في منازلهم كما بين أن ترميم المنازل يتم من خلال أيدي متطوعي الفرق الشبابية بمكتب الندوة بجازان وأنه قد تم إلى الآن ترميم ثلاثة منازل في المرحلة الأولى للمشروع، مقدما شكره لولاة الأمر في المملكة العربية ولإمارة منطقة جازان ومجلس التنمية السياحية بالمنطقة.حضر الافتتاح مدير الهيئة العليا للسياحة المهندس رستم مقبول كبيسي ونائب المشرف العام على مكتب الندوة العالمية بالمنطقة الجنوبية الشيخ عبدربه بن أحمد حكمي.

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