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حرق الكتب المدرسية الحديثة أسفل جسر بنجران

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حرق الكتب المدرسية الحديثة أسفل جسر بنجران حرق الكتب المدرسية الحديثة أسفل جسر بنجران

 قايد آل جعرة (نجران)

في وقت لم يجف مداد بلاغ نقلته «عكاظ» لإدارة التعليم بمنطقة نجران حول العثور على كتب دراسية حديثة الطبع للعام الحالي، ملقاة بعشوائية أسفل جسر بالمنطقة، حتى تم التخلص من الدليل بحرق الكتب، دون معرفة الجهة التي تبنت الحريق.وعثرت «عكاظ» على كتب لمناهج؛ الفيزياء، الكيمياء ،الاحياء، الرياضيات، علم الارض (الجيولوجيا)،الإنجليزي، للصفين الأول والثاني الثانوي، ملقاة تحت جسر السلسلة غرب مدينة نجران، وتم نشر الخبر في 13/11/1434هـ، بعنوان (تخلصت منها مدرسة ثانوية.. وإدارة التعليم لا ترد.. رمي كتب مدرسية حديثة الطبع أسفل جسر متعثر).وفيما كان المنتظر تشكيل لجنة للتعرف على الكتب والأسباب في إلقائها في هذا الموقع، دون اعادتها للمخازن خاصة أنها حديثة الطبع، فوجئت «عكاظ» أمس الأول بتفحم الكتب نهائيا، الأمر الذي يضع العديد من علامات الاستفهام حول السبب في ذلك.إلا أن مصدرا في «التعليم» نفى علاقتهم بحرق الكتب، مشيرا إلى أنه تم ابلاغ الجهة المختصة بذلك، دون علم بما تم اتباعه بشأن المعالجة.

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