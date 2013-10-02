جامعة جازان تشارك في المؤتمر الدولي للعربية بإندونيسيا

حسين محه، افتخار باحفين (جازان)
شاركت جامعة جازان في المؤتمر الدولي الثامن للغة العربية الذي نظمته جامعة إمام بونجول الإسلامية الحكومية في باندونج بجمهورية إندونيسيا تحت عنوان «خطاب التجديد في الدراسات العربية بين النظرية والتطبيق».ومثل الجامعة كل من وكيلها الدكتور حسن بن حجاب الحازمي، وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور يحيى حكمي، ووكيل الكلية الدكتور عبدالعزيز حكمي، حيث قدم الوفد مشاركات فاعلة من خلال المداخلات العلمية التي أثرت المحاور البحثية للمؤتمر الذي تمحور حول خطاب التجديد في الدراسات العربية من منظور مكاني وزماني وموضوعي ومعرفي وآخر مؤسسي، وسلط الضوء في المحور الأول على خطابات التجديد في المشرق العربي وفي المغرب وفي مصر ووادي النيل وفي البلدان الإسلامية غير العربية والبلدان غير الإسلامية.وأكد الدكتور الحازمي على أهمية مشاركة جامعة جازان في ذلك المؤتمر العلمي النوعي المتخصص مبينا أن المؤتمر شكل محفلا علميا لتآزر مختلف العلوم المعرفية والتطبيقية ذات الصلة اللصيقة بتجديد العربية بشتى أوجهها بهدف استرجاع دور العربية الحضاري كوعاء معرفي وقيمي وكقنطرة حضارية كانت ولم تزل تحفظ على الأمة هويتها وتجلو لها أهدافها العليا وسلوكياتها المثلى.