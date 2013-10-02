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محافظ المنوفية يتفقد مدينة السادات ويبحث إنشاء مشروعات تجارية

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محافظ المنوفية يتفقد مدينة السادات ويبحث إنشاء مشروعات تجارية محافظ المنوفية يتفقد مدينة السادات ويبحث إنشاء مشروعات تجارية

قام الدكتور أحمد فوزى محافظ المنوفية بزيارة لمدينة السادات رافقه خلالها الدكتور رضا النحراوى رئيس جمعية مستثمرى السادات، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تفقد منطقة الـ20 فدانا.

وأوضح رئيس مدينة السادات هشام عبد الباسط أن هذه المنطقة تم تخصيصها عام 1994 من جهاز تعمير مدينة السادات لمحافظة المنوفية، لإنشاء قرية ترفيهية سياحية لأبناء المحافظة وزوار المدينة خصوصا أنها تقع على الطريق الصحراوى وتمثل منطقة حيوية جذابة، إذا تم استغلالها ولم يتم اتخاذ أى إجراء منذ ذلك الحين.

وقد عرض رئيس المدينة طرح المنطقة للاستثمار بنظام B.O.T لإنشاء مجمع ترفيهى بحيث تضم فروع لكبرى التوكيلات العالمية فى المحلات والمطاعم والملابس وغيرها مع وجود مساحة كبيرة للألعاب الترفيهية ومدينة ملاهى للأطفال وقد رحب المحافظ بالفكرة وطالب ببلورتها للبدء فى إنشاء المجمع، وطالب بطرح الفكرة الأسبوع المقبل على المكاتب الاستشارية لوضع التصميمات للمشروع تمهيدا لتنفيذه.

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مصر 365

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