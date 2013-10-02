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مطار القاهرة يمنع سفر “حسام فوزى” المنتمي لجماعة الإخوان

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مطار القاهرة يمنع سفر “حسام فوزى” المنتمي لجماعة الإخوان مطار القاهرة يمنع سفر “حسام فوزى” المنتمي لجماعة الإخوان

 

مطار القاهرة

منعت سلطات الجوازات بمطار القاهرة الدولى منذ ساعات سفر حسام فوزي جبر مقبل المنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين إلى قطر بناء على قرار صادر من إحدي الجهات الأمنية.

أثناء إنهاء إجراءات سفر الطائرة المصرية المتجهة إلى الدوحة تقدم حسام فوزي مقبل “إمام وخطيب ” والمنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين للسفر وبالكشف على بياناته تبين أنه مدرج على قوائم الممنوعين من السفر بالإضافة إلى أنه مطلوب ضبطه لإحدى الجهات الامنية ، على الفور تم الغاء سفره والتحفظ عليه بالمطار وتسليمه إلى الجهة الامنية الدارجة لاسمه للتحقيق معه .

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