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إنشاء أكبر سوق للإبل وأول محطة لسيارات الأجرة في الأحساء

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إنشاء أكبر سوق للإبل وأول محطة لسيارات الأجرة في الأحساء إنشاء أكبر سوق للإبل وأول محطة لسيارات الأجرة في الأحساء

 سالم السبيعي (الأحساء)

أعلن أمين الأحساء المهندس عادل محمد الملحم عن إنشاء أكبر سوق للإبل، وتنفيذ الخطوات النهائية لتشغيل أول محطة خاصة بسيارات الأجرة على مستوى المملكة وكذلك تشغيل دورات مياه الذكية. وأوضح الأمين أنه تم إعداد 12 دراسة خاصة بمشاريع الجسور في الطرق والعمل على تخصيص مردم بيئي للنفايات، مفيداً أنه سيتم إنجاز المشروع التطويري لتقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالعزيز خلال 4 شهور ومشروع تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الديوان خلال شهرين، مؤكداً على أهمية الجودة في تنفيذ المشاريع التطويرية والخدمية والعمل بروح الفريق الواحد خدمة للوطن والمواطن.وبين أمين الأحساء في محاضرة علمية قدمها بجامعة الملك فيصل أن الدراسات تمحورت في تخطيط مستقبل المحافظة وتطرق إلى أهمية موقع الأحساء المميز وارتباطها بدول الخليج الشقيقة ارتباطاً مباشراً، عطفاً على أهميتها قديماً وحاضراً علمياً واقتصادياً وجغرافياً ومهنياً، كما أشار الملحم إلى أهمية الدراسات التخطيطية للأحساء والتي تنفذ على أرض الواقع حالياً، وكذلك الارتفاع المطرد لميزانيات الخير لأمانة الأحساء خلال التسع سنوات الماضية والتي ارتفعت من 210 مليون ريال إلى مليار و125 مليون ريال.

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