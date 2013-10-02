فحص 6300 سيدة واكتشاف 52 حالة لسرطان الثدي

خالد البلاهدي (الدمام)
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم الدعم الكبير للقطاعات الصحية في جميع مدن المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص وإنشاء المشاريع الصحية بمبالغ كبيرة وعلى أعلى المستويات خدمة للمواطنين وتقديم الرعاية الصحية لهم بواسطة كوادر طبية مؤهلة. وأشار سموه خلال افتتاحه فعاليات حملة (الشرقية وردية 5) التي تنظمها جمعية السرطان السعودية إلى مساهمة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في محافظات المنطقة في سرعة إخضاع الحالات المصابة للعلاج المبكر في المستشفيات المتخصصة ما أدى إلى ارتفاع نسبة الشفاء بإذن الله، معربا عن سعادته بافتتاح الحملة كما قدم شكره لكافة المتطوعين والعاملين في الحملة سائلا الله لهم التوفيق والنجاح.وكان سمو الامير دشن المعرض المصاحب لحملة الشرقية وردية الذي شارك فيه ما يقارب 20 جهة حكومية وخاصة في المجال الصحي وكرم سموه الجهات المشاركة كما تسلم درعا تكريمية، من جمعية السرطان ممثلة في رئيس مجلس إدارتها الدكتور عبدالعزيز التركي.وأوضحت رئيسة حملة الشرقية وردية الدكتورة فاطمة الملحم رئيسة قسم الأشعة بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر أن الحملة نجحت في أعوامها الأربعة الأخيرة في تغطية مختلف مدن ومحافظات المنطقة من خلال عقد الفعاليات والأنشطة والندوات التوعوية ونشر الثقافة الطبية والطرق الوقائية بالتعاون مع «روش الطبية» بهدف تجنب الإصابة بمرض سرطان الثدي وخاصة عند النساء اللاتي تجاوزت أعمارهن 40 عاما.وكشفت الملحم عن فحص 6300 امراة منذ انطلاقة الحملة قبل 4 سنوات تم خلالها اكتشاف إصابة 52 امراة بسرطان الثدي بمراحل مختلفة من المرض، مشيرة إلى تحويل كافة المصابات إلى المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج ومنها مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وأكدت على ما تحققه الحملات التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي من نتائج إيجابية على مستوى كافة مناطق المملكة بعد أن ساهمت في اكتشاف عدد من الإصابات في مراحل مبكرة وهو الأمر الذي ساعد على الشفاء.وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز بن علي التركي عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية على افتتاحه حملة (الشرقية وردية) ما يمثل دعما غير محدود لانطلاقتها في عامها الخامس، مبينا أن الجمعية مستمرة بتقديم أنشطتها لخدمة المجتمع.