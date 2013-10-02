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20 فتاة يبدعن بالرسم في معرض لوحة وحكاية

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20 فتاة يبدعن بالرسم في معرض لوحة وحكاية 20 فتاة يبدعن بالرسم في معرض لوحة وحكاية

 محمد العبد الله (القطيف)

شاركت 20 فتاة وشابان، في افتتاح معرض «لوحة وحكاية»، والذي أقيم مؤخرا في محافظة القطيف ويستمر لنهاية الاسبوع الحالي. ويأتي المعرض بمناسبة انتهاء ورشة عمل «أساسيات الفن التشكيلي»، التي قدمتها الفنانة التشكيلية حوراء المرهون، بتنظيم من المدربة معصومة الجارودي.وقدمت 20 موهبة من مختلف الأعمار من مدن القطيف والدمام والخبر والجبيل اعمالهن بعد سلسلة من الورش الفنية المتنوعة كانت المدربة خلالها الفنانة حوراء المرهون لثلاثة أيام تمركزت في القطيف.ويهدف المعرض بحسب المدربة الجارودي إلى إبراز مواهب صغار السن من المشاركين، ممن ينتظرون الدعم المادي والمعنوي، مشيرة إلى أن أعمار المشاركات تتراوح بين 10 أعوام و 31 عاما، موضحة أن الشابين المشاركين في المعرض يملكان الموهبة، إلا أنهما لم يحضرا ورشة العمل.وبجانب عمل الجارودي الأساسي كأكاديمية ومعلمة، فقد انطلقت الى بوابة العمل التطوعي لتكوين قاعدة مرتكزة تبني لفتيات جيلها أحلامهن وطموحاتهن، مشيرة الى انها بدأت فكرة ورشة العمل مع طالباتها في «أكاديمية التعلم» التي تعمل فيها محاضرة في العلاقات العامة والإعلام والإدارة، يشار الى ان المشاركات هن ضحى اخضر، غادة الحمادي، زهراء الحمادي، ونور الى جانب اصغر موهوبة كوثر الصائغ «تسعة أعوام».

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