الموسى يدعم ذوي الاحتياجات ويعدهم بمفاجأة في العيد

عبداللطيف الوحيمد (الأحساء)

قدم رجل الأعمال والمشرف العام على كرة القدم بنادي القادسية سابقا عبدالعزيز بن صالح بن عبدالوهاب الموسى دعما ماديا لخزينة نادي الأحساء لذوي الاحتياجات الخاصة لدعم أنشطته في شتى المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية وأكد أنه سيقف مع الفئة الغالية والعزيزة على قلوب الجميع قلبا وقالبا وسيدعمهم ويتشرف بخدمتهم في أي مجال وفي أي زمان ومكان ووعد الموسى ذوي الاحتياجات الخاصة بالنادي بمفاجأة من العيار الثقيل سوف يقدمها لهم خلال عيد الأضحى لرسم الابتسامة العريضة على شفاههم بالتنسيق مع إدارة النادي وسيتم تحديد المكان في وقت لاحق. ومن جانبه، قدم رئيس نادي الأحساء لذوي الاحتياجات الخاصة الدكتور خليل الحويجي باسمه ونيابة عن زملائه أعضاء الإدارة خالص الشكر والتقدير للموسى على بادرته الطيبة ووقفته الصادقة ودعمه غير المستغرب. وأشار الحويجي إلى أن إدارة النادي ستقوم بزيارة الموسى في القريب العاجل وتقديم العضوية الشرفية له.