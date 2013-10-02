تعيينات وتكليفات إدارية بـ«الجامعة»

محمد سعيد الزهراني (الطائف)

أوضح المتحدث الرسمي والمشرف العام على العلاقات العامة بجامعة الطائف الدكتور عبدالرحمن الطلحي بأن مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز باناجة أصدر أمس عددا من القرارات الإدارية بالقطاعات التابعة للجامعة.وأشار إلى أن القرارات شملت الدكتور محمد مشعل الطويرقي بالقيام بعمل وكيل الجامعة وتجديد تعيين الدكتور عبدالله علي الزهراني وكيلا لكلية الطب والعلوم الطبية، وتجديد تعيين الدكتورة غدير زين الدين فلمبان وكيلة لكلية العلوم الإدارية والمالية للطالبات وتجديد تعيين الدكتورة نجمة أحمد المالكي وكيلة لكلية الآداب للطالبات وتجديد تعيين الدكتورة خديجة محمد أبو النجاء وكيلة لعمادة الدراسات الجامعية للشؤون التعليمية للطالبات وتجديد تعيين الدكتورة إيمان محمد حلواني وكيلة لكلية العلوم للطالبات وتجديد تعيين الدكتورة آمال محمد البرطي وكيلة لعمادة الدراسات العليا للطالبات إضافة لتجديد تعيين الدكتور سامي عبدالرحمن الكندي رئيسا لقسم علم الأمراض بكلية الطب والعلوم الطبية وتجديد تعيين الدكتور بلال عمر الجفري رئيسا لقسم الجراحة بكلية الطب والعلوم الطبية وتعيين الدكتور بدر تميم السلمي رئيسا لقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة.