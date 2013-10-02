حملة «الأمل الوردي» للتوعية بسرطان الثدي

عكاظ (الطائف)

انطلقت أمس بجامعة الطائف حملة للتوعية بسرطان الثدي تحت شعار (الأمل الوردي)، والتي ينظمها نادي التوعية الصحية بعمادة شؤون الطالبات بكلية الطب، تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي والاكتشاف المبكر والتعريف بالأعراض والعلاج وشرح كيفية الفحص الذاتي وتشجيع السيدات على استمرارية عمل الفحص الذاتي وأهميته في الوقاية من المرض وتصحيح بعض الاعتقادات الخاطئة عن المرض وإجراء الفحص الاكلينيكي والماموجرام وتوجيه السيدات إلى المراكز الطبية المتخصصة ببرامج التشخيص والمسح والعلاج حتى يمكن السيطرة على المرض والحد من انتشاره في المجتمع. ويشارك في الحملة عدد من الطبيبات والمحاضرات وطالبات الفرقة الثالثة بكلية الطب.وأوضحت وكيلة كلية الطب الدكتورة دلال نمنقاني بأن الحملة تعد من أكثر البرامج الاجتماعية اهتماما بصحة المرأة وتأتي ضمن فعاليات نادي التوعية الصحية بالجامعة خلال العام الدراسي الحالي، مشيرة إلى أن مدة الحملة أسبوع ابتداء من (1-7) أكتوبر 2013 وتشمل جميع مقرات الكليات بشطر الطالبات وتنتهي بورشة عمل ختامية وتقديم توصيات ونتائج للفعالية.