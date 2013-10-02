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المواطن شريك لـ «الأمانة» في المشروعات الجديدة

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المواطن شريك لـ «الأمانة» في المشروعات الجديدة المواطن شريك لـ «الأمانة» في المشروعات الجديدة

طرح المزيد منها على الموقع الإلكتروني.. المخرج:

 محمد سعيد الزهراني (الطائف)

كرّم أمين الطائف المهندس محمد بن عبد الرحمن المخرج ثلاثة فائزين من أهالي الطائف ممن شاركوا في برنامج (شارك في اتخاذ القرار) على الموقع الإلكتروني للأمانة، ضمن جهود أمانة الطائف في تعزيز مشاركة الأهالي في الاختيار والتصويت للمشروعات التنموية والتطويرية المناسبة. وقد قامت الأمانة بالسحب الإلكتروني لأسماء المشاركين على موقع الأمانة، وسلم أمين الطائف الفائزين جوائزهم تقديراً لتعاونهم مع الأمانة ومساهمتهم الإيجابية في اتخاذ القرار.ونوه المهندس محمد المخرج بدور المواطن كشريك أساسي في خطط التنمية والتطوير، مشيراً إلى أن الأمانة تأخذ في الحسبان آراء المواطنين عند اتخاذ أي قرار نظراً لأنه المستفيد الأول من المشروعات البلدية وبالتالي فإن ملاحظاته ومرئياته تؤخذ بعين الاعتبار.وأكد أن الفائزين وكل من شارك في وضع رأيه على موقع الأمانة هم أصدقاء للأمانة وشركاؤها في التنمية، مبيناً أن دعمهم سيساعد الأمانة ومنسوبيها على تقديم أفضل خدمة ممكنة للأهالي، ويسهم في نشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع حول أهمية المشاركة في أنشطة الأمانة والمساهمة في كل ما يحافظ على تنمية ونظافة وجمال عاصمة المصايف العربية. وقدم شكره وتقديره لجميع من ساهم في برنامج (شارك في اتخاذ القرار)، مشيراً إلى أن الأمانة نفذت كافة مشروعاتها المطروحة على الموقع الإلكتروني وفق النتائج النهائية للتصويت مما جعل المواطن شريكاً للأمانة في المشروعات الجديدة المنفذة سواء في اختيار ألوان أسوار متنزه الردف العام، واختيار توحيد حركة المرور بشارع شهار وطريق الشفا وشارع السداد، وتصاميم الأكشاك في حديقة مسرة، وتصميم أكشاك متنزه الملك عبد الله، واختيار أعمدة الإنارة بمتنزه الردف العام واختيار لون دهان جسر الصناعية. وكشف عن قيام الأمانة بطرح المزيد من مشروعاتها التي تخدم الأهالي في موقعها الإلكتروني لاستقصاء الآراء حولها خلال الفترة المقبلة.وقدم المهندس محمد المخرج الجوائز للفائزين بمكتبه وهم روان سامي الطلحي وقد استلم الجائزة نيابة عنها عمها أحمد الطلحي، وسامي عبدالله الوقداني، ومحمد حسن القرشي.

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