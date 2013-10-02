تشغيل قسمي العناية والقلبفي مستشفى الملك فيصل

عبدالعزيز الربيعي (الطائف)

تبدأ إدارة مستشفى الملك فيصل بالطائف خلال الفترة المقبلة في تشغيل قسمي العناية المركزة وعناية القلب بكامل طاقتها، حيث يجري العمل حالياً في استقطاب العديد من الكوادر التمريضية والأطباء لتشغيل الأقسام بكامل سعتها.وأشار مدير مستشفى الملك فيصل الدكتور حسن الغويدي أن عدد أسرة العناية المركزة وعناية القلب بكامل طاقتها يصل إلى 40 سريرا، لافتا إلى أن أقسام العناية المركزة وعناية القلب تحتوي على أجهزة متطورة وحديثة جدا منها أجهزة مراقبة القلب، أجهزة إعطاء المحاليل الوريدية والأدوية بطرق آمنة، وأجهزة التنفس الصناعي، أجهزة خاصة بالإنعاش القلبي الرئوي، أجهزة لمنع التجلطات، أجهزة لتحليل غازات الدم، وأجهزة تحليل السكر، أجهزة غسيل كلوي حديثة ومتطورة، أجهزة تسخين الدم ومشتقاته، أجهزة تسخين وتبريد المرضى، أجهزة قياس الضغط الدم الشرياني، أجهزة تنظيم ضربات القلب، وأسرة تنويم مزودة بتحكم هوائي لمنع التقرحات.ولفت الدكتور الغويدي إلى أن أقسام العناية المركزة يعمل بها حوالي 120 ممارسا صحيا ما بين أطباء وفنيين في التخصصات المختلفة، وذلك من أجل خدمة المرضى المنومين، مؤكدا أنه سيتم تدعيم الأقسام بالمزيد من الممرضين والممرضات خلال الفترة القادمة. وأضاف أن أقسام العناية المركزة وعناية القلب من الأقسام المزودة بأحدث التجهيزات من أجل تقديم أفضل الخدمات للمرضى المنومين فيها، كما أنه تم تخصيص غرفة لكل مريض من أجل الخصوصية وأيضاً منع أو تقليل انتشار العدوى بين المرضى، كما خصص غرف عزل بمواصفات عالمية للحالات التي تحتاج إلى مثل هذه الغرف.تجدر الإشارة إلى أن أقسام العناية استقبلت 272 مريضا منذ افتتاح المستشفى قبل أشهر.