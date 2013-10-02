أعمال جليلة

بالأمس احتفلت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي بمشروع الحلافي ووالديه لتكريم الحفاظ وها هي تحتفل اليوم بتكريم دفعة ثانية من الحفاظ برعاية كريمة من معالي مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، فنحمد الله عز وجل على توفيقه وأحب أن أشير إلى أن من أهم أهداف المشروع: التخلق بخلق القرآن الكريم والتأدب بآدابه من خلال حفظ الآيات التي تدل على التسامح والعفو والصدق والرحمة والتوسط في كل شيء وهذه المبادئ هي من جملة الأهداف التي تسعى جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة الزلفي إلى غرسها في نفوس أبنائنا وبناتنا من خلال ما تقوم به من أعمال تخدم كتاب الله كهذا المشروع الذي نحتفل به اليوم.

ولا يفوتني أن أشكر ولاة أمرنا الذين يشجعون على تعلم وتعليم كتاب الله عز وجل فجزاهم الله خير الجزاء، كما أشكر القائمين على الجمعية وأخص بالشكر الذين نظموا هذا الحفل ورتبوا له نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

*رئيس مجلس إدارة مشروع الحلافي ووالديه لتكريم الحفاظ