وزير الصحة يثمن دعم القيادة للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

ثمن وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بتحويل المجلس المركزي لاعتماد جودة المنشآت الصحية، إلى مركز يسمى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

وقال الدكتور الربيعة في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن هذا القرار يجسد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين –يحفظهم الله- واهتمامها بالقطاع الصحي وسيسهم في تجويد وتحسين الخدمات الصحية ويرفد جهود الوزارة في تركيز اهتمامها على (المريض أولاً ) والعمل على خدمته وكسب رضاه والحفاظ على صحته وسلامته. لافتاً معاليه أن القرار يعد خطوة مهمة لتطوير الخدمات الصحية والارتقاء بمستويات أداء المرفق الصحية، وهو الهدف الذي نسعى له ونعمل على تحقيقه بشكل مستمر. وأشار معالي د. الربيعة إلى أن القرار سيسهم بإذن الله في توسيع مظلة اعتماد المنشآت الصحية والطبية بعد تأكد مطابقة معاييره للمعايير العالمية كما سيعطي دفعة قوية لعمل المركز ومواكبته المستمرة للمعايير الدولية وحرصه على الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية لتحقيق أهدافه وتوجهاته. وأضاف معاليه بأن المريض المراجع للمنشآت الصحية والطبية سيكون أول المستفيدين من خلال تطبيق المنشآت لأعلى المعايير الدولية التي يسعى المركز الى تحقيقها والتي تصب في الأخير في تحسين مستوى السلامة والجودة النوعية لخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، كما سينعكس ذلك إيجابا لصالح جميع المنشآت التي يمنحها المركزاعتماده، وتحقيق تحسن مستمر في جودة الخدمات المقدمة للمرضى وفق أسس ومعايير دولية في الممارسة تعالج السلبيات وتطور من الايجابيات وصولاً لأعلى درجات الأداء ولقطاع صحي وطبي سعودي يتميز بالجودة والتنافسية العالية. الجدير بالذكر أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية سيتولى عدداً من المهام والاختصاصات وهي اعتماد معايير وطنية موحدة لجميع المنشآت الصحية في المملكة في مجالات الممارسات الصحية (الطبية والصيدلية وسلامة المنشآت وخدمات المختبرات) ومراجعة المعايير بصفة دورية والتأكد من ملاءمتها لبيئة العمل الصحي في المملكة والإسهام في تهيئة المنشآت الصحية لتطبيق معايير الجودة ومتابعة أداء المنشآت الصحية للتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة واعتماد جميع المنشآت الصحية في المملكة ووضع الآليات المناسبة لتقويم أداء المنشآت الصحية عن طريق مراقبة تحقيق مؤشرات الأداء المتعار عليها وإعداد المقيمين المؤهلين لمهمات الاعتماد وتدريبهم وإجراء الدراسات والبحوث في مجال عمل المركز وإنشاء قاعدة بيانات للمنشآت الصحية والتعاون وتبادل الخبرات مع جهات الاعتماد الخارجية وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وغيرها فيما يخدم تحقيق أغراض المركز وتعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى بما يحقق أغراض المركز وفقاً للقواعد والتعليمات المتبعة وتنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية والمشاركة فيها.