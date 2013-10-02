وزير الحج يلتقي نائب وزير الثقافة والإرشاد الإيراني

التقى وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار بمكتبه بجدة، أمس نائب وزير الثقافة والإرشاد الاسلامي ورئاسة منظمة الحج والزيارة بالجمهورية الايرانية الإسلامية سعيد أوحدي والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء الترتيب والتجهيزات المتعلقة بالحجاج الإيرانيين والخدمات المقدمة لهم للعام الجاري 1434ه. وثمن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني الجهود والخدمات التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن وما تقدمه من مشروعات وإنجازات في الحرمين الشريفين والمطاف والمشاعر المقدسة تسهل على الحجاج وقاصدي الحرمين أداء نسكهم بكل يسر وسهولة. وقدم معاليه شكره لمعالي وزير الحج نظير ما شاهده من ترتيبات وامكانيات عالية وخدمات جليلة تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، التي لها أبلغ الأثر لدى حجاج بلاده.