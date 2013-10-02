«واس» تدشن قسم الإعلام الجديد.. وتطلق حسابها رسمياً في الإنستقرام

دشن رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين امس قسم الإعلام الجديد ب "واس" بحضور مدير عام الأخبار أحمد بن إبراهيم العوض وعدد من المسؤولين في الوكالة. ورافق التدشين إطلاق حساب وكالة الأنباء السعودية رسمياً في الإنستقرام عبر تغريدة أطلقها رئيس "واس" في حساب الوكالة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وأكد رئيس وكالة الأنباء السعودية أن إطلاق قسم خاص للإعلام الجديد يأتي في مقدمة أهداف "واس" لمواكبة تطور أدواتها الإعلامية القائمة. وجدد التأكيد على عزم "واس" المضي قدماً لتطوير عملها في مجال الإعلام الجديد مستفيدة في ذلك مما لديها من كفاءات إعلامية، وما تملك من إمكانات بشرية وتقنية تؤهلها لمواصلة الإنجازات التي حققتها في هذا المجال. وأوضح أن القسم سيُعنى بالإعلام الديناميكي التفاعلي الذي يجمع بين النص والصوت والصورة في ملف واحد؛ ما يؤدي دوراً مهماً في إضفاء التفاعلية على هذا النوع من الإعلام الذي يمكّن المستفيد من التفاعل مع الطرح الإعلامي. وأبان أن الشبكات الاجتماعية استطاعت أن توجد إعلاماً مختلفاً عن الإعلام التقليدي في الطرح والتفاعل وسرعة نقل الخبر وتدعيمه بالصورة الحية والمعبرة. وقال: إن "واس" تعزز تنوع خدماتها الإلكترونية باستخدام الوسائل الحديثة لترسيخ مكانتها وزيادة مساحة انتشارها وتأثيرها. وأشار إلى أن هذا التحرك السريع من وكالة الأنباء السعودية مكنّها من مواصلة أداء دورها الإعلامي المتميز. وأعرب عن شكره وتقديره لوزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، على دعمه واهتمامه. من جهته أكد مدير عام الأخبار بوكالة الأنباء السعودية أحمد بن إبراهيم العوض أن هذه الخطوة تأتي في سياق اهتمام الوكالة بالتجديد والتطوير في مجال عملها واستثمار أدوات الإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي، كاشفاً أن حساب "واس" في الإنستقرام سوف يكون فريداً من نوعه.