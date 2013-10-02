«الشؤون الإسلامية» تنفذ عدداً من المشروعات لخدمة حجاج بيت الله الحرام

تجري الأعمال حاليا في عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لخدمة حجاج بيت الله الحرام . وتهيئة جميع الخدمات التي تدخل في إطار رسالة ومهام الوزارة للإسهام مع جهود قطاعات الدولة المختلفة لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وأمان وطمأنينة، حيث يبلغ تكاليفها (628ر044ر30) ثلاثين مليون، وأربعة وأربعين ألفاً، وستمائة وثمانية وعشرين ريالاً .

أوضح ذلك سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية : الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الهويمل، الذي قال : إن من أبرز هذه المشروعات : توريد وتركيب مكيفات لميقات يلملم بالليث بمبلغ (350,000) ثلاثمائة وخمسين ألف ريال، وصيانة ونظافة وتشغيل الدورات المجمعة المجاورة لمسجد الخيف بمبلغ (560,000) خمسمائة وستين ألف ريال، وصيانة ونظافة مركز التوعية الإسلامية في (منى، ومزدلفة، وعرفات) بمنطقة مكة المكرمة بمبلغ (4,800,000) أربعة ملايين وثمانمائة ألف ريال، وتوريد وتركيب أنظمة الأمن والسلامة لمباني الوزارة في منى ومزدلفة وعرفات بمبلغ (1,288,270) مليون ومائتين وثمان وثمانين ألفاً ومائتين وسبعين ريالا، وصيانة ونظافة وتشغيل مسجد نمرة بعرفات وملحقاته بمبلغ (700,000) سبعمائة ألف ريال، وصيانة ونظافة وتشغيل مبنى وملاحق فرع الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والزيارة، وكافة محتوياتها بالمدينة المنورة، والمستودعات بمكة المكرمة بمبلغ (995,000) تسعمائة وخمسة وتسعين ألف ريال، وصيانة ونظافة وتشغيل وحراسة مستودعات الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بكافة محتوياتها بالشرائع بمبلغ (417,500) أربعمائة وسبعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال، وصيانة ونظافة وتشغيل وحراسة مقر الدعاة بمكة المكرمة والمراكز الموسمية الفرعية والميدانية ومراكز المواقيت بكافة محتوياتها بمبلغ (1,000,000) مليون ريال .

كما تتضمن المشروعات، صيانة ونظافة وتشغيل مراكز التوعية الإسلامية الميدانية ( كبائن – مقصورات) لساحات المسجد الحرام، ومراكز حجز السيارات واستقبال الحجاج بمبلغ (998,000) تسعمائة وثمانية وتسعين ألف ريال، كما تتضمن المشروعات صيانة ونظافة وتشغيل مسجد الخيف وملحقاته بمبلغ (870,000) ثمانمائة وسبعين ألف ريال، وصيانة ونظافة وتشغيل مراكز التوعية الإسلامية بالمشاعر المقدسة (كبائن – مقصورات – خيام) بمنى بمبلغ (993,000) تسعمائة وثلاثة وتسعين ألف ريال، وصيانة نظافة وتشغيل مراكز التوعية بالمشاعر المقدسة ( كبائن – مقصورات – خيام) بمزدلفة وعرفات بمبلغ (940,000) تسعمائة وأربعين ألف ريال، وصيانة ونظافة وتشغيل مبنى وملاحق فرع الأمانة للتوعية الإسلامية في الحج والزيارة، وكافة محتوياتها بالمدينة المنورة والمستودعات بمكة بمبلغ (955,00) تسعمائة وخمسة وخمسين ألف ريال.

ومن المشروعات الممولة أيضاً، مشروع طباعة الكتب والمطويات التي ستوزع في الحج بمبلغ (8,968,108) ثمانية ملايين وتسعمائة وثمانية وستين ألفاً، ومائة وثمانية ريالات، وإعاشة موظفي الوزارة وحفلتي الدعاة وضيوف معالي الوزير والمشاركين في الحج بمبلغ (999,380) تسعمائة وتسعة وتسعين ألفاً وثلاثمائة وثمانين ريالا، وطباعة مطبوعات مناسك لموسم الحج بمبلغ (677,000) ستمائة وسبعة وسبعين ألف ريال، وإنتاج وتصوير وتنفيذ (195) حلقة تلفزيونية مسجلة لتوعية الحجاج لحج عام 1434 ه بمبلغ (995,00) تسعمائة وخمسة وتسعين ألف ريال، ونسخ الأشرطة والأقراص المدمجة التي ستوزع في موسم حج هذا العام بمبلغ (3,448,370) ثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانية وأربعين ألفا، وثلاثمائة وسبعين ريالا.