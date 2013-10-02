اللجنة الوطنية لمكافحة العمى تستعد للاحتفال ب«اليوم العالمي للبصر»

تستعد اللجنة الوطنية لمكافحة العمى للاحتفال ب"اليوم العالمي للبصر" حيث يهدف الاحتفال إلى زيادة وعي المجتمع بأمراض العيون المسببة للإعاقات البصرية وطرق علاجها والوقاية منها – باذن الله.

وتقوم اللجنة، التي تأسست بمرسوم ملكي كريم، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، تقوم بدعم وتفعيل المبادرة الدولية "الرؤية 2020: الحق في الإبصار" من خلال وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بمكافحة الإعاقة البصرية وتنسيق برامجها وأنشطتها بالمملكة.

وترفع الحملة شعار «صحة العين للجميع» هو موضوع الحملة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة العمى للاحتفال باليوم العالمي للبصرهذا العام، وموعده يوم الخميس 5 ذي الحجة 1434ه الموافق 10 اكتوبر 2013.

وصرح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد آل سعود، رئيس اللجنة، بأن الهدف من هذا الاحتفال تنمية الوعي الصحي لدى المجتمع وتشجيع الفحص الدوري للعين ومتابعة علاج أمراضها وذلك لتقليل نسب انتشار مضاعفات الأمراض بين الأصحاء أو تفاقمها لدى المصابين بها. أما اختيار موضوع الحملة "صحة العين للجميع" فقد اعتمد من الوكالة الدولية لمكافحة العمى(IAPB) مع التركيز على رسالة «بادر بفحص عينيك» لحث أفراد المجتمع على فحص أعينهم وخاصة للأمراض المؤدية لضعف البصر مثل اعتلال الشبكية السكري وارتفاع ضغط العين (الجلوكوما) وعتامة العدسة الداخلية للعين (الساد).

وأضاف سموه أن اختيار الموضوع كان تماشياً مع خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية (WHO) الخاصة بتوقيت العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما والتي تم إقرارها في شهر مايو من هذا العام في جنيف. والتي تركز بدورها على توعية أفراد المجتمع وحثهم على المبادرة بفحص أعينهم مبكرا لتفادي الإصابة أو تفاقمها بالمضاعفات أو بالأمراض المؤدية إلى العمى أو تدني البصر.

كما ذكر الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي، أمين عام اللجنة، أن اللجنة الوطنية تشجع كل العاملين في مجال تقديم الرعاية الصحية للعين لتفعيل هذا اليوم والمشاركة في هذه الاحتفالية العالمية. منوهاً أن"حق استخدام شعار اليوم العالمي للبصر باللغة العربية والإنجليزية، وشعار اللجنة، وشعار الوكالة الدولية لمكافحة العمى، محفوظ للجنة.

وقال: نحن نرحب بطلب أي جهة للحصول على موافقة اللجنة لاستخدام الشعار في هذه الفعاليات".

كما ذكر أن اللجنة على أتم الاستعداد للتعاون مع كل القطاعات والتنسيق معهم لتتضافر الجهود في إنجاح هذه الفعالية. وهو الأمر الذي تميزت به احتفالات المملكة بيوم البصرفي الأعوام السابقة، مع الأمل في نجاحه هذاالعام في تحقيق أهدافه الإنسانية. وللتواصل مع اللجنة: www.npbc.org.sa/contact