الخزعلي مديراً لبرنامج التعليم عن بعد بجامعة الخليج

المنامة - الرياض

أصدر رئيس الجامعة الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي قراراً يقضي بتكليف الدكتور تيسير محمد الخزعلي أستاذ مشارك في مجال تصميم التعليم والتكنولوجيا بإدارة برنامج التعليم والتدريب عن بُعد في الجامعة. الدكتور الخزعلي حصل على درجة الدكتوراة في مجال تصميم التعليم والتكنولوجيا في عام 1995، وكان عنوان رسالته: "خطة مقترحة لتوظيف ملائم لتكنولوجيا الحاسوب في المدارس الأردنية". باشر عمله في التدريس الجامعي منذ عام 1995 إلى عام 2012 في كل من جامعة اليرموك، جامعة الزرقاء الأهلية والجامعة العربية المفتوحة في الأردن، إضافة إلى كلية التربية بصحار في سلطنة عُمان والمركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع بجامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية.