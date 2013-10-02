متوسطة المعتصم تحتفل باليوم الوطني 83

احتفلت متوسطة المعتصم باليوم الوطني الثالث والثمانين لتوحيد المملكة حيث بدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة لمدير المدرسة الأستاذ منصور بن صالح الشلهوب أوضح من خلالها الدور العظيم الذي قام به موحد البلاد الملك عبدالعزيز في سبيل توحيد المملكة.

بعد ذلك ألقى مرشد الطلاب الأستاذ: عبدالله مذكر الشهراني كلمة بهذه المناسبة الوطنية، عقب ذلك تم توزيع الأعلام والشعارات الوطنية احتفالاً بهذا اليوم المجيد لبلادنا الغالية، ثم قدّم الطلاب مجموعة من الفقرات الرائعة المتنوعة التي ضمت قصائد شعرية وطنية، ومسابقات ثقافية وألعاباً رياضية.