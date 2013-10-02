محطة لمركز التنقية الدموية

عبدالمحسن السابطي (جدة)

أبرمت جمعية البر بجدة عقدا لاستيراد وتركيب محطة تنقية المياه لمركز التنقية الدموية (غسيل الكلى) الجديد بحي البغدادية.ويعتبر المركز الرابع التابع للجمعية وسيتم انشاؤه على نفقة الشيخ هشام عطار -حفظه الله- بحيث يقدم خدماته الخيرية لمرضى الفشل الكلوي بجدة.وأعرب مازن بن محمد بترجي رئيس مجلس إدارة الجمعية عن شكره للشيخ هشام عطار لتبنيه إنشاء هذا المركز الذي سينظم للمراكز الثلاثة التي تتبناها الجمعية، مبينا أن الجمعية تسعى لتقديم أفضل الخدمات المتطورة واستقطاب الكوادر الطبية المؤهلة، فضلا عن اقتنائها لأحدث الأجهزة الطبية ذات التقنية المتقدمة لتقديم الخدمة المتميزة للمرضى.