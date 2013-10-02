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المالية تطالب"الأزهر"بقيمة مصروفات المدينة الجامعية تمهيداً للإعفاء

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المالية تطالب"الأزهر"بقيمة مصروفات المدينة الجامعية تمهيداً للإعفاء المالية تطالب"الأزهر"بقيمة مصروفات المدينة الجامعية تمهيداً للإعفاء

رفض المجلس الأعلى للأزهر فى جلسته أمس الثلاثاء، زيادة مصروفات المدينة الجامعية للطلاب بقيمة 20 جنيها، وصرح الدكتور أسامة العبد ،رئيس جامعة الأزهر، بأنه لم يتخذ قرارا حتى الآن بشأن إسقاط مصروفات المدن الجامعية عن الطلاب أسوة بباقى الجامعات .

وأشار إلى أنه عقد اجتماعا يوم الاثنين مع الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى، وذلك فى حضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، و الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتم مطالبته بإسقاط مصروفات المدينة الجامعية عن طلاب الأزهر وهو ما سينظره الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للجامعات .

وعلم اليوم السابع أنه سيتم حسم قرار إعفاء طلاب الأزهر من مصروفات المدينة الجامعية اليوم الأربعاء، وذلك بعد طلب وزارة المالية القيمة المالية لمصروفات الطلاب بالمدينة تمهيدا لتحملها.
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