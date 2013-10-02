"المرشدين السياحيين" تطلق مبادرة "دعم السياحة الداخلية" أول نوفمبر

طالب معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين، بضرورة تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلى دعمًا للسياحة الداخلية فى إطار مبادرة دعم السياحة والعاملين بها، نظرًا لما يعانون منه منذ قيام ثورة يناير حتى الآن، وما تعرض له القطاع السياحى من خسائر فادحة.

واقترح السيد، فى بيانٍ له، على هشام زعزوع وزير السياحة، ومحافظى الأقصر، وأسوان، أن توفير وزارة الطيران المدنى تذاكر مخفضة للمصريين وخطوط طيران من القاهرة إلى الأقصر، على ألا تتجاوز مبلغ 600 جنيه، وأن تسمح وزارة الدولة لشئون الآثار بالدخول المجانى لجميع الأماكن الأثرية بالأقصر.

وأضاف السيد، أن عددا من الشركات وافقت على هذه المبادرة، و منها تعهد غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد بتوفير وسائل النقل، على أن يستمر ذلك الدعم فى إطار تلك المبادرة، حتى نهاية إجازة نصف العام الدراسى دعما لأصحاب المنشآت الفندقية وشركات السياحة والنقل والفنادق، والمرشدين السياحيين أنفسهم وأصحاب البازارات والحناطير والمطاعم، وإتاحة الفرصة لأبناء الشعب المصرى التعرف على أهم المدن السياحية والأثرية، وعلى أن تقدم النقابة خدمات الإرشاد السياحى للوفود بسعر رمزى.

وأوضح السيد أنه يوجد عدد كبير من أصحاب الفنادق ذات الأربع والخمسة نجوم، أبدت الموافقة فى الاشتراك فى المبادرة، وتقديم سعر تنافسى يساهم ويساعد فى ترويج السياحة الداخلية، لافتًا إلى أن يرعى المبادرة اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، بالاشتراك مع هشام زعزوع وزير السياحة، والمهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدنى، وعلى ألا تزيد التكلفة للفرد عن 1300 جنيه لثلاث ليال أربعة أيام، وتشمل الطيران والإقامة فى فندق خمسة نجوم شامل الإفطار والزيارات والتنقلات الداخلية والإرشاد.