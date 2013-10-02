أطباء بلا حقوق تطعن على موعد انتخابات "الأطباء" وتريد نقابة مستقلة

انتقدت الدكتورة منى مينا عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومنسقة حركة "أطباء بلا حقوق"، قرار مجلس النقابة العامة بطرح تعديل موعد انتخابات التجديد النصفى، المقرر إقامتها 11 أكتوبر الجارى، على الجمعية العمومية الطارئة، المقرر عقدها غدا (الخميس)، بدعوى بداية الحظر يوم الانتخابات من السابعة مساء.

وقالت "مينا"، فى بيان لها، مساء اليوم: "فوجئنا جميعا بدعوة أعضاء نقابة الأطباء، لحضور جمعية عمومية طارئة، لمناقشة انتخابات التجديد النصفى، وموضوعات الأطباء الهامة المعروفة، (الكادر وتأمين المستشفيات)"، موضحة أن تعديل موعد الجمعية العمومية قبلها بأسبوع أمر مثير للريبة، فالنتيجة الحتمية لهذا -وفقا لتأكيداتها- هو إرباك الأطباء، وإضعاف الحضور للانتخابات، أو تأجيلها لفترة طويلة، ليبقى الوضع على ما هو عليه.

وأشارت منى مينا إلى أن نقابتى القاهرة والإسكندرية، والدكتور أحمد حسين -عضو مجلس النقابة العامة للأطباء- قاموا برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، للطعن على قانونية الجمعية العمومية (التى لم يصدر بعقدها قرار من مجلس النقابة)، إلى جانب الطعن على قرار (انعقادها بعد ساعة فى حالة عدم اكتمال نصابها القانونى)، لأن هذا النص مخالف لقانون ولائحة النقابة.

وقالت: "للأسف تم التلاعب بتسليم إعلان القضايا للنقابة، وتم تأجيل نظر القضايا ليوم 8 أكتوبر، لذلك التلاعب بموعد الجمعية العمومية هو الأمر الأقرب للواقع.

وأضافت: "زملائى الأطباء، أعلم جيدا أن هناك العديد من الذكريات السيئة، التى نختزنها جميعا لمثل هذه الجمعيات العمومية، التى تُعقد خصيصا لاتخاذ قرار ضد مصالح أغلبية الأطباء، مثل احتلال قاعة الجمعية من الصباح الباكر، و التصويت باليدين، و منع الكثيرين من الكلام.. وغيرها، ولكننا أمام جمعية عمومية يُراد لها التلاعب بانتخابات نأمل منها أن تحرر النقابة، والتلاعب بأملنا فى أن يكون لنا نقابة مهنية مستقلة بعيدة عن التسيس، لذلك وجب علينا أن نحضر الجمعية العمومية، لإنقاذ انتخابات نأمل منها أن نسترد نقابتنا".

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