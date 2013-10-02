جودة التعليم: المركز الأول فى "الاعتماد" للمنوفية ومطروح الأخيرة

أعدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تقريراً تضمن عدد المدارس التى تم اعتمادها خلال السنوات من 2008 إلى 2013، بتنفيذ "4010" زيارات اعتماد للمدارس التى تقدمت.

وأوضحت أنها منحت المدارس المتقدمة أكثر من فرصة لاستكمال النقاط التى تحتاج إلى تحسين، والواردة فى تقارير فرق الزيارة المرسلة لهذه المدارس، لافته إلى أنها نفذت أكثر من 5200 زيارة منهم للاعتماد، والاستكمال، وأخرى للمتابعة، والتفقد.

وأضافت الهيئة، أنها أصدرت 2912 قرار اعتماد واستمرار اعتماد، فى مقابل 1124 مدرسة لم تستوف المواصفات اللازمة للاعتماد، وتم إرجاء البت فى صدور قرار لباقى المدارس لحين قيام هذه المدارس بتحسين نقاط الضعف الموجودة بها.

وذكر تقرير ضمان جودة التعليم، أنه قد تقدمت 693 مدرسة خلال العام الدراسى 2012/2013، بواقع 613 مدرسة حكومية، و80 مدرسة خاصة، وتم زيارة تلك المدارس، وأصدر بشأنها 530 قراراً بالاعتماد، و48 قراراً بعدم الاعتماد.

وبدراسة قرارات الاعتماد التى أصدرتها الهيئة فى شأن مؤسسات التعليم قبل الجامعى التى تقدمت من كل محافظة للاعتماد من الهيئة وعدد المؤسسات التى حصلت على الاعتماد خلال السنوات من 2008 وحتى 2013، جاءت محافظة القاهرة فى المركز الأول من حيث عدد المدارس المتقدمة للاعتماد، بواقع 513 مدرسة، "347 حكومية، و166 خاصة"، ومحافظة مطروح 15 مدرسة حكومية مقابل لا شىء من الخاص، لتكون الأقل فى عدد المدارس المتقدمة للاعتماد.

تمثل محافظة الوادى الجديد أعلى محافظة تقدم منها مدارس للاعتماد من الهيئة مقارنة بعدد المدارس الموجودة بالمحافظة بنسبة 26% ، حيث تقدم منها عدد 97 مدرسة، من بين إجمالى 373 مدرسة بالمحافظة.

ومحافظة مطروح الأقل بنسبة 2.9%، حيث تقدم منها عدد 15 مدرسة، من بين إجمالى 522 مدرسة بالمحافظة، وتأتى المنوفية أعلى المحافظة حصلت مدارسها على الاعتماد من الهيئة بنسبة 88.8%، مقارنة بعدد المدارس المتقدمة من المحافظة للاعتماد، حيث حصل منها عدد 175 مدرسة على الاعتماد، من بين إجمالى 197 مدرسة.