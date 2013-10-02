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"ائتلاف الطفل" يرفض حل المجالس القومية ويطلب إعادة تشكيلها

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"ائتلاف الطفل" يرفض حل المجالس القومية ويطلب إعادة تشكيلها "ائتلاف الطفل" يرفض حل المجالس القومية ويطلب إعادة تشكيلها

أبدى هانى هلال الأمين العام للائتلاف المصرى لحقوق الطفل، رفضه لدعوات حل المجلس القومى للطفولة والأمومة، مؤكدا أن هذه المجالس تعد من أهم الإنجازات الخاصة بحماية حقوق الفئات المعنية بها، وأنها جاءت من أجل أن تعلن المصرية استعداداتها للوفاء بتعهداتها الدولية تجاه حقوق الفئات الأضعف فى المجتمع والتى تحتاج للحماية.

ويرى هلال أن الترويج لفكرة الدعوة لحل المجلس القومى للطفولة والأمومة، قد جاءت من أجل التشويش والتشويه للمقترحات المقدمة لإعادة النظر فى تشكيل المجلس واختصاصاته وإعادة هيكلته إدارياً بما يضمن القيام بدوره على الوجه الأمثل، دون المساس بالقدرات والخبرات البشرية من العاملين بهذا المجلس التى قامت بدورها على أكمل وجه أثناء إجراء التعديلات على قانون الطفل، وأن هناك احتياج حقيقى لعودة واستمرار هذه الجهود لمواجهة تصاعد الانتهاكات التى يتعرض لها الطفل فى ...

وشدد هلال على أن مطالب الائتلاف بفصل الأمومة عن الطفولة فى اختصاصات هذا المجلس وأن يكون مجلسا قوميا للطفولة، وأهمية ضم اختصاصات الأمومة إلى المجلس القومى للمرأة باعتبارها صفة ودورا اجتماعيا للمرأة، وأن الأطفال الذين يمثلون ما يقرب من 40% من تعداد السكان فى مصر، لهم الحق فى مجلس متخصص بقضاياهم دون غيرهم، وأنه آن الأوان لفصل الاختصاصات ليس فقط بين المجلسين القوميين للمرأة وللطفولة ولكن بين كافة هيئات الدولة المصرية، طالما تسعى الدولة حكومة وشعباً لبناء دولتنا المدنية الحديثة القائمة على مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية فى ظل دولة القانون التى تحترم وترعى وتلتزم بحقوق الإنسان.
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مصر 365

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