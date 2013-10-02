بلاغ من محامي “كنيسة القديسين” للنائب العام ضد 4 وزراء داخلية

أعلن جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين عن تقديمه بلاغ للنائب العام برقم 13421 لسنة 2013 ضد وزارة الداخلية بتهمة إخفاء معلومات وتحريات خاصة بواقعة تتعلق بالأمن القومى المصرى مما يضر بالصالح العام ويعطل من سير العدالة مما أعطى الفرصة للمتهمين من الهرب وارتكاب جرائم إرهابية أخرى .

واتهم “ملاك” كل من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالى و السابقين وهم اللواء منصور العيسوى واللواء أحمد جمال الدين و اللواء حبيبب العادلى، بالتعنت ورفض تقديم التحريات الخاصة بواقعة أحداث كنيسة القديسين والتى استشهد فيها عشرون شهيد وأصيب أكثر من مائة حتى يومنا هذا بالاضافة إلى رفضهم التعاون مع النيابة العامة بالرغم من طلب التحريات التى أمرت به النيابة فى 2011/1/1 وطلبات الاستعجال التالية عليه فضلا عن رفض الداخلية طلب محكمة القضاء الادارى تقديم من يفيد بوجود التحريات .

كما طالب محامى القديسين استدعاء الوزراء جميعا والتحقيق معهم نظرا لمسؤليتهم عن إخفاء المعلومات وإساءة استعمال سلطتهم خاصة فى قضية تتعلق بالأمن القومى المصرى .

وأوضح “ملاك “أنه تقدم بعدد من الشكاوي في ظل تواجد الوزراء جميعا ولكن لم يقوم أى منهم بعمل التحريات أو تحرى عن أى بلاغ قدم فى هذه القضيىة، وأكد محامى الكنيسة أن البلاغات التى تقدم فى هذه القضية أصبحت محاولات يائسة يتم تجميدها فى ملف التحقيقات والداخلية تتعنت وترفض وتعطى الحرية لبؤرة إرهابية أن تجدد نشاطها فى وقائع جديد وكل وزير ياتى يتقلد وزارة الداخلية يجدد الثقة لهذه للعناصر الإرهابية الفاسدة ويرفض أن يكشف عن التحريات أو على الأقل يتحرى عن البلاغات المرتبطة بالواقعة.