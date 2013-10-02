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الجيش الإسرائيلى يعتقل عشرة من العمال الفلسطينيين داخل منطقة الخط الأخضر

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الجيش الإسرائيلى يعتقل عشرة من العمال الفلسطينيين داخل منطقة الخط الأخضر الجيش الإسرائيلى يعتقل عشرة من العمال الفلسطينيين داخل منطقة الخط الأخضر

طاردت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلى، مساء أمس الثلاثاء، مجموعة من العمال فى قرية عزون العتمة بمحافظة قلقيلية، كانوا فى طريقهم إلى مقار عملهم داخل الخط الأخضر، واعتقلت 10 من بينهم لم تعرف هويتهم بعد.

وذكر موقع "معاً الإخبارى" الفلسطينى أن العمال كانوا يحاولون الدخول إلى الخط الأخضر من خلال فتحات فى السلك الشائك الذى يلف قرية عزون فى محاولة منهم للدخول إلى أماكن عملهم لكن قوة كبيرة من جنود الاحتلال طاردتهم وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وتمكنت من اعتقال ما لا يقل عن عشرة عمال.

وبيّن شهود العيان أن العشرات من العمال الفلسطينيين ومن مختلف المحافظات الفلسطينية الذين لا يملكون تصاريح للدخول إلى الخط الأخضر يأتون يوميًا للقرية فى محاولة منهم للتهرب ودخول إسرائيل.
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