الحوار الوطنى يحث أطراف الحوار على إنجاز مهمتها وتسليمها بموعدها النهائى

حث نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطنى الدكتور عبد الكريم الإريانى، فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار على سرعة إنجاز تقاريرها وتسليمها فى الموعد المحدد وفقا للقرار الذى اتخذته هيئة رئاسة مؤتمر الحوار فى اجتماعها أمس برئاسة عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية، لتحديد الخميس القادم أخر موعد لتسليم التقارير النهائية لجميع الفرق.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها اليوم لدى حضوره جانبا من اجتماع فريق عمل الحكم الرشيد رفقة أمين عام مؤتمر الحوار الوطنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وعضو لجنة التوفيق توكل كرمان.

ودعا الإريانى، فريق عمل الحكم الرشيد، إلى سرعة إنجاز ما تم التوافق عليه من قبل الفريق ورفع ما لم يتم التوافق عليه إلى لجنة التوفيق.

من جانبها، أشادت عضو لجنة التوفيق توكل كرمان على أداء فريق عمل الحكم الرشيد ومخرجاته التى وصفتها بـ"الرائعة"، قائلة إن "لجنة التوفيق بانتظار التقارير النهائية للفرق التى لم ترفع تقاريرها النهائية إليها، بما فيها فريق الحكم الرشيد".

ولفتت كرمان إلى أن "فريق عمل الحكم الرشيد يمكنه رفع تقريره النهائى، على أن ترفق الموجهات المتعلقة بشكل الدولة بشكل مستقل، وسيعطى الفريق يوما إضافيا للتصويت عليها بعد تحديد شكل الدولة من قبل فريق القضية الجنوبية"، موضحة أن "أى تأخير من أى فريق فى إقرار تقريره النهائى سيتم اعتماد تقريره النصفى".

وكان فريق عمل الحكم الرشيد استعرض خلال اجتماعه اليوم الموجهات الدستورية الـ19 الذى كان أرجأ البت فيها لتعلقها بشكل الدولة، وأجل التصويت عليها إلى يوم الأربعاء.