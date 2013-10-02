الصباح: الوفد الكويتى كان له دور واضح فى اجتماعات الأمم المتحدة

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح أن مشاركة دولة الكويت فى اجتماعات الــ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ساهم فى تعزيز مكانتها الدولية وأكد دورها الفاعل فى المجتمع الدولى، مشيرا إلى أن وفد الكويت كان له حضور واضح فى الأمم المتحدة.

وأشاد الشيخ مبارك الحمد فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب عودته مساء أمس الثلاثاء، بعد أن ألقى كلمه بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بما شهدته اجتماعات الجمعية العامة، من فعاليات وأطروحات للقضايا الدولية الهامة والجهود المبذوله لتحقيق السلم والأمن الدوليين، ودعم عمليات التنمية فى مختلف الدول، مشيرا إلى أن الدورة الحالية عقدت فى ظروف دولية بالغة الأهمية•

وقال إنه التقى على هامش الاجتماعات، مع عدد من قادة وزعماء الدول الشقيقة والصديقة، فى إطار حرص الكويت على توطيد علاقاتها الثنائية وتعزيز سبل التعاون، وبحث القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك•

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الكويتى رأس وفد بلاده فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلا عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح•