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مجلس الوزراء الفلسطينى يؤكد العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطن

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مجلس الوزراء الفلسطينى يؤكد العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطن مجلس الوزراء الفلسطينى يؤكد العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطن

أكد مجلس الوزراء الفلسطينى، إصرار على بذل أقصى جهودها؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية، والنهوض بالوضع الاقتصادى، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين فى مختلف مناطق تواجدهم، خاصة فى الأغوار والمناطق المحاذية للجدار والمستوطنات، ودعم صمودهم فى مواجهة إجراءات سلطات الاحتلال، وممارسات قطعان المستوطنين.

وشدد المجلس خلال جلسته فى رام الله، أمس الثلاثاء، على أن الحكومة ستقوم بكل ما من شأنه التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، ودعم المواطنين المقدسيين، وتعزيز صمودهم.

وأطلع رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور رامى الحمد الله، أعضاء المجلس على نتائج اجتماعات لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة خلال ترؤسه للوفد الفلسطينى لهذه الاجتماعات، والتى عقدت فى نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة أكثر من 15 دولة ومؤسسة دولية، إضافة إلى مشاركة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، والأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، ومبعوث اللجنة الرباعية تونى بلير.

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