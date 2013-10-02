بالصور.. رئيس جامعة السويس يشارك فى حفل تخرج 160 بكلية التربية

أقامت كلية التربية بالسويس، مساء أمس، أول حفل تخرج لـ160 طالباً بعد انفصال جامعة السويس عن جامعة القناة وأصبحت السويس جامعة منفصلة مستقلة، حيث أقامت الكلية حفلاً كبيرا بإحدى القاعات الخاصة بالمحافظة.

حضر حفل التخرج عدد كبير من أولياء الأمور والأساتذة من بينهم الدكتور عبادة محمد عبادة عميد كلية تربية، وعميد كلية العلوم والدكتور شاكر أحمد رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية والدكتور جمال رجب وكيل شئون الطلاب.

بدأ الحفل بتلاوة آيات القرآن الكريم، ثم تحدث عميد كلية التربية، أعقبه كلمة من رئيس الجامعة الذى قدم الشكر لأعضاء هيئة التدريس والطلبة والطالبات على ما بذلوه من جهد فى سنوات الدراسة.

واختتم الحفل بتوزيع شهادات التخرج والجوائز الرمزية على الخرجين، ثم قام الخريجون والخريجات بإهداء درعٍ لكل من رئيس الجامعة وعميد كلية التربية تقديرًا لهم.