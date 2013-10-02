أسيوط تفتح الحدائق للمواطنين مجانا احتفالا بنصر أكتوبر

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، ومديريات الخدمات الاستعداد للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والتى ستستمر طوال الشهر الجارى من خلال فتح المتنزهات والحدائق، وإقامة الاحتفاليات بالميادين العامة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وقصور الثقافة المنتشرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الأمن والحماية المدنية لتأمين تلك الاحتفالات والفعاليات .

ومن جهته أكد جمال آدم -سكرتير عام المحافظة- أمس (الثلاثاء) على تكليف اللواء إبراهيم حماد -محافظ أسيوط- للمسئولين بفتح الحدائق العامة والمتنزهات لأهالى المحافظة بالمجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الثقافة والشباب والرياضة ومراكز الإعلام، لإقامة تلك الاحتفالات بالأماكن العامة وعلى المركبات النهرية، وإقامة الندوات واللقاءات مع قادة وأبطال حرب أكتوبر، والتى من شأنها تعميق قيم الولاء والانتماء لدى أفراد الشعب .

وأشار سكرتير عام المحافظة إلى استعداد جامعة أسيوط للمشاركة فى إحياء ذكرى العبور من خلال الندوات والاحتفالات الكبرى، والتنسيق مع اتحاد عمال أسيوط لإقامة احتفالية كبرى يشارك فيها رؤساء الشركات والنقابات العمالية، بحضور قدامى المحاربين، والتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والثقافة حول تخصيص حصة دراسية خلال اليوم الدراسى بمختلف مدارس المحافظة لعرض إنجازات أكتوبر المجيدة، منوها عن دور الأزهر ومديرية الأوقاف والكنيسة المصرية فى تعميق قيم المواطنة والانتماء لدى المواطنين فى تلك المناسبة القومية .

ومن جانبه كشف سليمان قناوى -سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط- أن الاحتفالات ستشمل تكثيف الزيارات الميدانية والرحلات إلى المناطق العسكرية وزيارة المرضى فى المستشفيات للترفيه عنهم وتقديم الهدايا والمساعدات لهم، مع عمل احتفالات كبرى بالاستعانة بالفرق الشعبية بالميادين المختلفة وعمل بانرات ولوحات لصور أبطال وشهداء العبور العظيم.

وأعلن مجدى سليم -وكيل مديرية التموين بأسيوط- قرار الوزارة بتخفيض أسعار 32 سلعة غذائية يصل إلى 25% خلال الفترة من 4 إلى 14 أكتوبر، مع فتح المعارض المختلفة بمناسبة تلك الاحتفالات.

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