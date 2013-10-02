2000 شاب وفتاة يتأهبون لاحتفالات أكتوبر بكفر الشيخ فى حضور المحافظ

أعلن محمد عبد المقصود -مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ- تنظيم المديرية لاحتفالية خاصة بانتصارات أكتوبر يومى (السبت والأحد) القادمين، يشارك فيها أكثر من 2000 شاب وفتاة من شباب المحافظة، تحت شعار "شباب مصر يحتفلون بنصر أكتوبر المجيد".

ويُقام الحفل تحت رعاية المستشار محمد عزت عجوة -محافظ كفر الشيخ- ويشارك فيه عدد من أفراد القوات المسلحة وفرق الموسيقى العسكرية بمديرية أمن المحافظة والمرور والإسعاف والمطافئ ومديرية الثقافة ومركز النيل للإعلام، وغيرها من الجهات المشاركة فى الاحتفال.

وسرد عبد المقصود تفاصيل برنامج الاحتفال الذى يبدأ بقيام المحافظ بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى بحديقة الخالدين، بحضور القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية بالمحافظة، وقراءة الفاتحة على شهداء القوات المسلحة، ويعقبها التوجه لميدان النصر بمدينة كفرا الشيخ لبدء الاحتفال بالسلام الجمهورى، وإذاعة الأغانى الوطنية وعرض الأفلام التسجيلية عن العبور، وإطلاق الصواريخ ابتهاجا بنصر أكتوبر المجيد، وفى المساء سيتم عرض بعض الفقرات الفنية والشعبية لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة كفر الشيخ ومديرية الشباب والرياضة.