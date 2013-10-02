ضبط بندقية آلية وفرد خرطوش بحوزة عاطلين بزفتى في الغربية

تمكن ضباط مباحث مركز زفتى من ضبط عاطلين وبحوزتهما بندقية آلية وفرد خرطوش و3 طلقات خرطوش تم التحفظ على المضبوطات.

كانت مدينة زفتى قد شهدت حملة أمنية للقبض على البلطجية وحائزي الأسلحة بدون تراخيص والمسجلين شقي خطر والهاربين من القانون قادها اللواء علاء السباعي مدير المباحث الجنائية والعميد أسعد الذكير محمد رئيس مباحث المديرية والعقيد حسين غنيم رئيس فرع البحث الجنائية بزفتى والسنطة تحت اشراف اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية .

تمكن ضباط المباحث والقوة المرافقة لهم من ضبط “محمد .ر 35 سنة عاطل وعبد النبي .ر” مقيمان عزبة حسان وعثر بحوزة الأول على بندقية آلية تحمل رقم 4702895 وعثر بحوزة الثاني على فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار تحرر المحضر 28802 جنايات مركز زفتى وباشرت النيابة العامة التحقيقات.