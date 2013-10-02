مسيرة لفتيات الإخوان بمحيط منزل مرسي بالزقازيق

كتب : نظيمة البحراوى وأحمد محمود الثلاثاء 01-10-2013 23:14

نظم العشرات من الفتيات المنتميات لجماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" بالشرقية، مساء اليوم، مسيرة بميحط منزل الرئيس المعزول محمد مرسى بمنطقة فلل الجامعة بحى ثان الزقازيق لرفض ما اسموه "الانقلاب العسكرى" والمطالبة بعودة مرسى للحكم مرة أخرى.

رفعت المشاركات "بوسترات" تحمل شعار "رابعة"، وجابت المسيرة شوارع حى فلل الجامعة، وتوقفت لفترة من الوقت أمام منزل مرسى ومنازل بعض قيادات الإخوان المقبوض عليهم الكائنة بالحى، منهم الدكتور السيد عبد النور رئيس نادى أعضاء هيئة التريس لجامعة الزقازيق، والدكتور عبدالله عبد المجيد.