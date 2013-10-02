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مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة “آشتون” تدخل في الشأن الداخلي المصري

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مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة “آشتون” تدخل في الشأن الداخلي المصري مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة “آشتون” تدخل في الشأن الداخلي المصري

كاثرين آشتون

 

قالت السفيرة جيلان علام، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية، أن زيارة كاثرين آشتون الممثلة العليا لسياسات الخارجية في الاتحاد لمص تختلف هذه المرة عن زيارتيها السابقتين ، حيث أن الوضع المصري على الأرض قد اختلف عن الفترة السابقة ، كما أن الموقف العربي واضح في دعم خارطة السلطات القائمة وخارطة الطريق .

وأضافت علام، في حوارها مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج “الحدث المصري” على قناة “العربية الحدث” ، مساء الثلاثاء، إننا كمصرين نعتبر ان الزيارة هي تدخل في الشأن الداخلي المصري، ولكن الأوروبيون لا يرونها على هذا النحو، ويعتبرون أن تمثل الجهة الجنوبية للبحر المتوسط والاتحاد الأوروبي.

وتابعت أن الاتحاد الاوروبي يرى إن جماعة الإخوان لا تزال تملك بعض الأوراق على الأرض ولا بد من التعامل مع هذه الجماعة من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تؤدي إلى حالة من الهدوء في مصر التى تمثل قلب منطقة الشرق الأوسط ولها اهمية كبرى على المستوى الإقليمي.

وأشارت إلى إنه لا داعي من مقابلة آشتون مع الرئيس المعزول لإنه قد قابلته مرة سابقة ، والمقابلة هذة المرة لا قيمة إذا تمت.

ونوهت إلى أن على الاتحاد الأوربي أن يلعب دور اكبر في مشاكل المنطقة بحكم العلاقات التاريخية الكبيرة بين المنطقة ودول الاتحاد ، ولكنها دوماً ما تسير في ركب الولايات المتحدة الأمريكية ، وعليها ان تخرج من هذا الركاب وتجد لنفسها طريقها الخاص في التعامل قضايا المنطقة.

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