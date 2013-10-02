السفير السعودي يفتتح المستشفى الميداني الثالث بالإسماعيلية

كتب : بهاء الدين محمد الثلاثاء 01-10-2013 22:39

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم، المستشفى الميداني التابع لوزارة الدفاع بمدينة الإسماعيلية بمنطقة القناة، وهو ثالث المستشفيات الميدانية الثلاث التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بإرسالها لمصر.

وشهدت مراسم الافتتاح عزف السلامين الملكي السعودي والجمهوري المصري، بحضور قائد الجيش الثاني الميداني المصري اللواء أركان حرب أحمد وصفي، ومحافظ الإسماعيلية اللواء أحمد القصاص. وأكد السفير قطان، في تصريح له عقب الافتتاح، إن المستشفى الميداني الثالث التابع لوزارة الدفاع مجهز تجهيزاً كاملاً بأحدث ما وصلت إليه الأجهزة الطبية من إمكانيات.

وأعرب السفير عن سعادته بافتتاح المستشفى قائلاً إنه سيخفف آلام كثير من المصريين ممن أصيبوا في الفترة الأخيرة وسيساهم في علاج المرضى المصريين من مدنيين وعسكريين، مضيفا أن هذه وقفة أخرى من وقفات العز التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود تجاه مصر والشعب المصري.

من جانبه، قال قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أركان حرب أحمد وصفي إن ما قام به خادم الحرمين الشريفين وما قامت به المملكة من دعم لمصر في الفترة الأخيرة يستدعي إلى الذاكرة مشهد مماثل من حرب أكتوبر 1973 حين وقفت المملكة ومعها سائر الدول العربية صفاً واحداً وراء مصر لدعمها ومساندتها، مؤكدا أن الاختلاف بين الشعبين المصري والسعودي إنما هو مسمى فقط، لكن الشعبين أبناء رحم واحد.