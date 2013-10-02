كيف انفجرت موهبة أرون رامسي مع أرسنال

"بكل صدق لم أكن أتوقع أن يسجل بتلك الكثافة" قالها أرسين فينجر عن لاعب وسط الفريق أرون رامسي هداف الفريق حتى الآن وصاحب الأداء الأبرز في الدوري الإنجليزي والذي كان مفاجئا للجميع بما فيهم مدربه الفرنسي.

ماذا حدث لأرون رامسي الذي كان يراه أغلب مشجعي ومحبي أرسنال عالة على فريقه حتى أصبح اللاعب الذي بات لا يفوت مباراة وإلا يسجل فيها أو على الأقل يصنع هدفا لأحد زملائه.

القصة بدأت بعد أن عاد الموهبة الويلزية التي تنافس عليها فينجر وفيرجسون من الإصابة القوية التي تسببت في كسر ساقه بعد تدخل عنيف من ريان شاوكروس مدافع ستوك سيتي في 2010.

فينجر فسر في بداية هذا الموسم لماذا صبر على رامسي قائلا "عندما تتعرض للإصابة وأنت تحت 20 عاما من الطبيعي أن تعود كما كنت وأن تواصل تطورك بشكل طبيعي".

رامسي الموسم الماضي لم يقدم الأداء الملفت للمتابعين بينما على ضوء الأرقام فالويلزي خلال النصف الثاني من الموسم والذي بدأ المشاركة فيه بشكل مستمر.

فيدال ربح 71% من تدخلاته على الخصم بينما افتك بيرلو ومروان فيلايني الكرة بنسبة 73% من التدخلات، خابي مارتينيز نسبته كانت 84% وجوندوجان 80% أما مايكل كاريك فكانت 70% .. أرون رامسي نجح بنسبة 90% وهذا يفسر سبب ارتفاع الأداء الدفاعي لأرسنال في النصف الثاني من الموسم الماضي.

الأرقام أحيانا تعطي انطباعا خاطئا عن اللاعب، ليفربول فضل شراء داونينج بسبب أرقامه ولكن انتهى الأمر بأن أرقام اللاعب في ليفربول باتت مادة للسخرية من قبل الجميع .. لكن فينجر اعتمد على تطوير اللاعب وتهيئة البيئة المناسبة لذلك.

وجود ماثيو فلاميني في الفريق واحد من أبرز أسباب تألق رامسي، الفرنسي يعطي المساحة الكافية لزملائه في وسط الملعب للتحرك ومساعدة مهاجمي الفريق وهو ما استغله رامسي الذي تارة تجده يمينا وتارة يسارا وكثيرا ما تجده يخترق من العمق بالكرة.

أرون رامسي بلا شك صفقة مجانية لأرسنال هذا الموسم تماما مثل ماثيو فلاميني في موسم 2007-2008 عندما تطور أداء الفرنسي بنفس الطريقة ولك أن تقيس الأمر بأنه كان قريبا من الانتقال لبلاكبيرن قبل بدايته قبل أن يصبح مطلوبا من ميلان بعدها.