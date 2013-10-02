توريه يدخل اختبار ' كشف الكذب ' أمام استحواذ بايرن ميونيخ

"إنني أعرفه جيدا، يايا توريه لاعب رائع ضمن تشكيل جيد لأقصى درجة" هكذا يقول بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ قبل صدام مانشستر سيتي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف سيتي على ملعب الاتحاد، نظيره بايرن حامل لقب البطولة في مواجهة فريق يملك أفضل استحواذ على الكرة في أوروبا، وآخر يضم أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم في الوقت الحالي.

يايا توريه يقدم موسما رائعا مع سيتي تحت قيادة مانويل بليجريني الذي نجح في توظيف لاعب الوسط الإفواري بشكل يخرج أفضل ما لديه.

وفي المقابل جوارديولا جعل مع بايرن فريقا يحقق أعلى نسبة استحواذ على الكرة في أوروبا.

ففي كل المباريات التي خاضها بايرن هذا الموسم تحت قيادة جوارديولا سواء في الدوري الألماني أو دوري أبطال أوروبا، حقق متوسط استحواذ وصلت نسبته إلى 62%، وهي النسبة الأعلى بين أندية القارة.

وفي المقابل ينافسه أندية مثل برشلونة وباريس سان جيرمان بنسبة 60%، ويأتي من خلفهم مانشستر سيتي بنسبة 57%.

تمريرات بايرن ميونيخ صحيحة بنسبة متوسط 88%.

اختبار حقيقي

ويقول جوارديولا: "أعلم العديد من لاعبي مانشستر سيتي سيكون اختبارا حقيقيا لنا".

ودرب جوارديولا يايا توريه في برشلونة، لذا فهو يعلم أسلوبه.. ولكن نجم الوسط العاجي تطور تحت قيادة بليجريني.

فقد نجح توريه في تطوير نسبة تسديداته الصحيحة إلى 71%، وتمريراته السليمة وصلت نسبتها إلى 91%.

الاختبار الحقيقي سيقع على عاتق توريه ورفاقه في حرمان بايرن من ممارسة هوايته الجديدة بالاستحواذ على الكرة داخل ملعبهم.

ويعين توريه على ذلك إحصائياته في المواجهات الفردية، فنسبة قطعه للكرة من المنافس عن طريق التزحلق وصلت 82 %، ومعدل ارتكابه للأخطاء 42%.

ما يميز توريه أنه في محاولاته للمرور من المنافس هذا الموسم دائما ما كانت ناجحة بنسبة 100 % لم تقطع منه كرة، وعن الالتحامات الهوائية يربحها بنسبة 60%.. هذا في الدوري الإنجليزي فماذا يفعل أمام بايرن؟

توريه هز شباك بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا في موسم 2011/2012 عندما فاز سيتي بهدفين نظيفين كان الثاني من تسديدة للإفواري على ملعب الاتحاد الذي يستضيف لقاء الأربعاء ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

فماذا سيفعل يايا توريه لإيقاف استحواذ أفضل فريق يملك هذه الميزة حاليا؟