أخبار عاجلة

بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

"اليوم السابع" تنشر تقرير "المركزى للمحاسبات" عن تجاوزات "كيما"

Google+ Print
"اليوم السابع" تنشر تقرير "المركزى للمحاسبات" عن تجاوزات "كيما" "اليوم السابع" تنشر تقرير "المركزى للمحاسبات" عن تجاوزات "كيما"

حمل الجهاز المركزى للمحاسبات، مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة المهندس يحيى مشالى، ومجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، مسئولية عدم استبدال قطعتى الأرض المنزوع ملكيتهما للمنفعة العامة بمعرفة محافظة أسوان منذ أعوام.

وكشف تقرير حديث للجهاز، أن "كيما" ارتكبت مخالفة قانونية فيما يخص قطعتى الأرض المنزوع ملكيتهما، والبالغ مساحتهما 25354 متر مربع و10 آلاف متر مربع ضمن المستعمرة السكنية للشركة، ومستعمرة الحديد والصلب رغم الاتفاق مع المحافظة بتاريخ 15/5/2013 وقرار الجمعية العامة بتاريخ 16/10/2012، هذا فضلا عن التعديات على قطعتى الأرض البالغ مساحتهما نحو 138 و143 فدانا ضمن المساحة المشتركة، مع محافظة أسوان، وكذا تعديات الأهالى بالإضافة إلى عدم استغلال مساحة 5877 متر مربع بمرسى النيل، وما لذلك من أثر على حق الشركة قبل الغير، وكذا على القوائم المالية ونتائج الأعمال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365