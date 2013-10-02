"اليوم السابع" تنشر تقرير "المركزى للمحاسبات" عن تجاوزات "كيما"

حمل الجهاز المركزى للمحاسبات، مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة المهندس يحيى مشالى، ومجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، مسئولية عدم استبدال قطعتى الأرض المنزوع ملكيتهما للمنفعة العامة بمعرفة محافظة أسوان منذ أعوام.

وكشف تقرير حديث للجهاز، أن "كيما" ارتكبت مخالفة قانونية فيما يخص قطعتى الأرض المنزوع ملكيتهما، والبالغ مساحتهما 25354 متر مربع و10 آلاف متر مربع ضمن المستعمرة السكنية للشركة، ومستعمرة الحديد والصلب رغم الاتفاق مع المحافظة بتاريخ 15/5/2013 وقرار الجمعية العامة بتاريخ 16/10/2012، هذا فضلا عن التعديات على قطعتى الأرض البالغ مساحتهما نحو 138 و143 فدانا ضمن المساحة المشتركة، مع محافظة أسوان، وكذا تعديات الأهالى بالإضافة إلى عدم استغلال مساحة 5877 متر مربع بمرسى النيل، وما لذلك من أثر على حق الشركة قبل الغير، وكذا على القوائم المالية ونتائج الأعمال.