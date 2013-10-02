بالصور| كمال خليل يدشن حملة "الفقراء أولا" بمشاركة عدد من النشطاء وشباب الثورة

الحملة تبدأ تحركها في الشارع ببيانها الأول الاثنين المقبل.. والعدالة الاجتماعية مطلبها

كتب : محمد شنح الأربعاء 02-10-2013 00:15

اجتمع عدد من النشطاء السياسيين وشباب الحركات الثورية بمقر حزب العمال والفلاحين "تحت التأسيس"، مساء اليوم، برئاسة القيادي اليساري البارز كمال خليل، وذلك من أجل تدشين حملة "مصر تريد.. الفقراء أولا"، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية كمطلب ثوري شعبي.

وأكد خليل، خلال الاجتماع، أن مطالب الحزب صيغت بيد جميع الطبقات المجتمعية والعمالية متمثلة في العمال والفلاحين والصيادين وأهالي سيناء والنوبيين والعاطلين ومتحدي الإعاقة، وهو أهم ما يميز الحملة التي تحمل طابع شعبي خالص، مشيرا أن هدفها هو الضغط على السلطة لتحقيق تلك المطالب الشعب.

وتناقش المشاركون في الاجتماع، الذي استمر لأكثر من ساعتين، حول الآلية التي ستتحرك بها الحملة في الشارع من أجل تحقيق أهدافها، وكان أهم المقترحات هو التواصل مع كافة الطبقات المجتمعية والعمالية في أماكن تجمعها وعملها، لتحقيق التواصل المجتمعي والتأثير الفعال للحملة.

وقرر المشاركون في نهاية الاجتماع، أن تكون بداية التحرك في الشارع، يوم الاثنين المقبل بتوزيع ونشر البيان الأول للحملة في منطقة وسط القاهرة في المرحلة الأولى، كنوع من التعريف بالحملة وأهدافها، ويصيغ البيان كمال خليل بمشاركة ممثل عن الشباب لإضفاء الروح الشبابية والحماس على البيان، الذي سيكون نقطة الانطلاق الأولى لحملة الفقراء أولا، والتي تستهدف السير على خطى حملة "تمرد" التي نجحت في جمع أكثر من 20 مليون توقيع لإسقاط الرئيس المعزول وإزاحة جماعة الإخوان عن الحكم، ولكن الحملة هذه المرة تخطط لجمع التوقيعات من أجل العدالة الاجتماعية ببرنامج شعبي يلزم الحكومة والرئيس القادم للبلاد بتنفيذه.