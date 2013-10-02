إقامة الحفل السنوى لتكريم المتميزين بمسابقات التربية الاجتماعية بمطروح

أقيم بنقابة المعلمين بمطروح الحفل السنوى لتكريم الطلاب الفائزين بمراكز على مستوى المحافظة وعلى مستوى الجمهورية، فى مسابقات وأنشطة التربية الاجتماعية، التى نظمها التوجيه العام بجميع المراحل تحت رعاية وحضور صفى الدين الموهوب وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح.

كما تم تكريم الرواد المثاليين والأخصائيين الاجتماعيين المثاليين بالمراحل التعليمية الثلاث، وأيضا الأخصائيين الاجتماعيين الفائزين فى مسابقات مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، وكذلك تكريم عدد من مدراء المدارس وموجهى التربية الاجتماعية والأخصائيين الاجتماعيين المتميزين، فى عملهم وعدد من قيادات التعليم بمطروح ورئيس مجلس أمناء المحافظة ورئيس مجلس أمناء إدارة مطروح التعليمية.

كما تم تطبيق مبادرة جديدة فى حفل هذا العام وهى دعوة وتكريم موجهى التربية الاجتماعية الذين بلغوا سن المعاش وتركوا العمل خلال السنوات السابقة.



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